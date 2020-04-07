Джакарта, , 12:39 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,0 произошли в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает информационный портал Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло 7 апреля около 15:02 по местному времени. Эпицентр находился в море в 150 километрах к юго-востоку от города Блитар.

Второй землетрясение магнитудой 3,0 произошло у берегов округа Пачитан 7 апреля в 04:38 по местному времени. Эпицентр находился в море в 53 км к юго-западу от округа.

Напоминаем, что Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, в районе мощного тектонического разлома.