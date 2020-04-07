Будапешт, , 12:19 — REGNUM Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Венгрии, написал 7 апреля заместитель главы Закарпатской облгосадминистраци Игорь Шинкарюк на своей странице в социальной сети Facebook.

«На 75 километре автомагистрали М3 у Будапешта произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации», — рассказал он.

По словам чиновника, из восьми человек, находившихся в автобусе, двое — в тяжёлом состоянии, а шестеро — в удовлетворительном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ЛНР произошла смертельная авария с участием полковника ВСУ и подполковника ГПС Украины.

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