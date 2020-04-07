Пенза, , 12:31 — REGNUM Ранним утром, около пяти часов, сотрудники пензенской вневедомственной охраны заметили женщину, которая стояла на краю моста через реку Суру. Им удалось уговорить гражданку отойти от края и не совершать необдуманных поступков. Представители ведомства передали женщину прибывшей на место бригаде скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пензенском селе Засечное сотрудники Росгвардии проникли в квартиру одиноко проживающего 73-летнего мужчины, которого, по словам соседей, уже два дня никто не видел.

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