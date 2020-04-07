Сибай, Башкирия, , 11:59 — REGNUM Сильный ветер повредил кровлю Сибайского многопрофильного колледжа в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 апреля из-за сильных порывов ветра была частично повреждена кровля этого учебного заведения на площади 300 кв. метров, общая площадь которой составляет 600 кв. метров.

При этом на земле разрушений нет.

Отмечается, что к счастью, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по Башкирии.

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