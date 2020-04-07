Уфа, , 11:51 — REGNUM Рекламный щит упал на женщину в Уфе. Об этом 7 апреля сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, несчастный случай произошел 7 апреля около дома № 4 по улице Ферина. По всей видимости рекламная конструкция упала из-за сильных порывов ветра.

По предварительной информации, женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Ранее сотрудники МЧС по Башкирии предупреждали граждан о сильных порывах ветра.

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