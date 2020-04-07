Москва, , 11:47 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали 34-летнего жителя ближнего зарубежья, оформившего кредит на чужой паспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился представитель коммерческого банка и сообщил, что один из клиентов не выплачивает кредит. Кроме того, выяснилось, что данный гражданин предоставил в организацию чужой паспорт.

Во время обыска, в квартире подозреваемого было обнаружено восемь паспортов на разные фамилии и более 5 кг марихуаны.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).