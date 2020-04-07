Уфа, , 11:46 — REGNUM Дамбу отсыпают в низинах реки Белая в Кировском районе Уфы. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, при прогнозируемом уровне воды в реке Белая на отметках 700−800 см есть риск подтопления жилых домов в поселке Третья пристань. Для того, что угрозу подтопления минимизировать, на низких участках берега реки Белой производят отсыпку дамбы, протяженностью 300 метров.

В настоящий момент уже отсыпана четверть дамбы. Планируется, что работы будут полностью завершены к концу текущей недели.

Отмечается, что спасатели заранее создали запас грунта объемом 1200 кубометров, при этом будет осуществлено порядка 300 рейсов.

Сообщается, что после обустройства дамбы специалисты будут следить за ее состоянием, и в случае необходимости, ее дополнительно укрепят.

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