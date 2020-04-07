Ярославль, 7 апреля 2020, 11:40 — REGNUM В Ярославской области подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
За последние сутки в Ярославской области было сделано 389 анализов. Все показали отрицательный результат. Ряд ранее сданных тестов ожидают подтверждения. Сейчас в обязательной изоляции находится 930 человек, из них семь человек — в обсервации.
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