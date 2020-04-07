Ясиноватая, ДНР, , 11:19 — REGNUM ВСУ открыли снайперский огонь по автомобилям с сотрудниками Васильевской насосной станции, сообщили 7 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении села Васильевка. Противником был открыт снайперский огонь по колонне автомобилей с сотрудниками насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что украинским силовикам прекрасно известно о том, что в указанный период времени на станции проводится ротация обслуживающего персонала, более того, ВСУ многократно гарантировали тишину в радиусе 15 км от станции.

По уточнённым данным, в результате обстрела населённого пункта Спартак украинскими силовиками повреждена линия электропередачи и три дома. Мирные жители не пострадали, сообщили в СЦКК.

Напомним, за минувшие стуки украинские формирования 19 раз обстреляли территорию ДНР, повредив линию электропередачи и обесточив три посёлка на юге ДНР.

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