Москва, , 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска. Об этом 7 апреля заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Человек, позволяющий себе подобное поведение, недостоин занимать руководящий пост. Демонстрация собственной невоспитанности и вопиющего хамства по отношению к работникам службы безопасности и сотрудникам полиции — это проступок, который нельзя оставить без последствий. Никакая власть, никакая должность не дают права вести себя таким отвратительным образом. Лицом чиновника, особенно государственного уровня, должны быть вежливость и уважение к гражданам», — подчеркнул Липовой.

По его словам, тем более унизительно, что эти слова были обращены к женщинам: «Любому нормальному мужчине стыдно за его поступок. Сотрудники службы безопасности и полицейские выполняли свою работу и действовали в рамках закона и должностных инструкций, а закон, как известно, един для всех».

»Мы считаем, что этот вопиющий инцидент не может остаться без реакции руководства государства: Дмитрий Овсянников должен быть уволен с занимаемой должности заместителя министра промышленности. Откровенное пренебрежение к нормам морали и этики, нецензурная брань в адрес работников и сотрудников полиции — все это не должно оставаться безнаказанным. Российская Федерация — правовое государство, и позволять чиновнику унижать человеческое достоинство — недопустимо», — резюмировал герой России.

Напомним, 6 апреля стало известно об инциденте в аэропорту Ижевска. Замминистра должен был вылететь в Москву. Он вынужден был несколько раз пройти через рамку металлоискателя, предъявить билеты и документы. Овсянников устроил скандал и был задержан.