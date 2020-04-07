Модиин Илит, , 11:02 — REGNUM В израильском городе Модиин Илит произошла попытка устроить демонстрацию против жестких ограничительных мер, которые власти вводят в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Mignews.

Демонстрацию попытались устроить местные жители, однако их позицию не разделили другие их соседи. Демонстрация перешла в потасовку с применением кулаков, в которой обе стороны активно отстаивали свое мнение. Тем не менее, мероприятие прекратилось.

Модиин Илит считается одним из наиболее пострадавших от коронавируса населенных пунктов, в этом городе подтверждено 145 случаев заболевания, причем это число выросло очень быстро.

Видеозапись демонстрации показал 12-й канал израильского телевидения.