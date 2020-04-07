Калуга, , 17:41 — REGNUM В Калужской области в 2020 году зарегистрирован летальный случай гидрофобии (бешенства) у женщины, которая после укуса диким животным за медицинской помощью не обратилась. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

К медикам по поводу травматизма от животных в 2019 году обратились 3769 калужан. Случаев гидрофобии не зарегистрировано. В РФ с 2012 до середины 2019 года от бешенства скончались 30 человек.

По данным комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, в 2019 году на территории области было зарегистрировано 43 случая заболевания животных в 18 районах, а также в Обнинске и Калуге. На 1 марта 2020 года в режиме карантина по бешенству находились 12 населённых пунктов региона. Список пополнит и деревня Никольское Дзержинского района, где на днях была обнаружена бешеная енотовидная собака.

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