Уфа, , 10:32 — REGNUM Пожарный извещатель спас жизни шести человек во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме в с. Архангельское поступило на пульт пожарным ночью 7 апреля.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит бревенчатый дом по всей площади. Пожар они потушили. При этом строение сильно пострадало от огня. Отмечается, что в доме спали шесть человек, в том числе женщина с ребенком 2016 года рождения и четыре молодых человека. Люди услышали сигнал пожарного извещателя и вовремя покинули горящий дом. Таким образом, погибших нет.

При эвакуации через окно пострадал молодой человек 2002 года рождения, которого с колото-резаными ранами доставили в больницу. В настоящее время оперативные службы устанавливают причину произошедшего.

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