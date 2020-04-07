Красногорск, , 10:23 — REGNUM Подмосковные полицейские МУ МВД России «Раменское» задержали троих подозреваемых в краже сетевых коммуникаторов из туберкулезного диспансера. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивают в 1,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, подозреваемые проникли днем в серверную комнату на второй этаже туберкулезного диспансера на ул. Махова и похитили четыре сетевых коммуникатора. Выяснялось, что один из предполагаемых злоумышленников ранее работал электриком в диспансере.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны по местам проживания подозреваемые в совершении противоправных действий. Ими оказались 20-летний житель города Москвы и двое жителей Подмосковья 21 и 26 лет», — заявила Татьяна Петрова .

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест.