Донецк, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 19 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 166 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 7 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ применили гаубицы калибра 122 мм, выпустив 15 снарядов. На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 120 мм, 87 мин калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Широкая Балка, Жабичево, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Сосновское», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в результате обстрелов была повреждена линия электропередачи, обесточены населённые пункты Сосновское, Набережное и Ленинское. За сутки 6 апреля жертвы среди мирных жителей ДНР не зафиксированы.

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