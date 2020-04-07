Якутск, , 10:00 — REGNUM В Якутии возбудили уголовное дело на «народную целительницу», которую обвиняют в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Читайте также: На Ставрополье осудили члена банды лжеэкстрасенсов

«26-летняя жительница одного из сёл района Якутии обвиняется в том, что она через WhatsApp распространила объявление о том, что является народным целителем и экстрасенсом. Она обещала, что может избавить от многих заболеваний и на тонком энергетическом уровне помочь освободить страждущих от личных проблем путём привлечения денег, обрядов очищения и т. д», — пояснили в полиции.

На объявление откликнулась женщина из арктического района — она хотела поправить здоровье и избавиться от финансовых и других проблем. В общей сложности потерпевшая перевела мошеннице 200 тыс. рублей за проведение различных ритуалов. Но улучшений у заказчицы не произошло.

Поверившая «целительнице» женщина обратилась в полицию. Теперь «экстрасенс» находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кисловодске осудили мошенника из банды, обманом похитивших у людей более 20 млн рублей.