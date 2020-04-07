Чернобыль, Украина, , 09:38 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения под Киевом продолжает гореть лес. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, горит трава и лесная подстилка на площади около 6,5 гектаров в районе сёл Полесское и Владимировка, а также на площади 4 гектаров возле сёл Октябрьское и Рудня Осошня.

В ликвидации пожара участвуют 120 человек и 29 единиц техники, включая пожарный вертолёт Ми-8. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, отметили в ГСЧС.

Напомним, пожар начался ещё 4 апреля. Ранее украинские СМИ сообщали о его успешном тушении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала 27-летнего жителя села Раговка, который может быть причастен к поджогу травы в Чернобыльской зоне.

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