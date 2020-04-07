Уфа, , 09:37 — REGNUM Во время пожара на ферме в Башкирии погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на ферме в с. Новобирдино Чекмагушевского района поступило на пульт спасателям ночью 7 апреля.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что в здании фермы горит крыша на площади 900 кв. метров. На момент возгорания на ферме находилось свыше 50 голов крупного рогатого скота. Пожар тушили по повышенному рангу пожара в условиях большой пожарной нагрузки и сильного ветра. Было подано пять стволов РСК-50. Пожар был локализован в течение часа с момента поступления сообщения о нем, а еще через час было ликвидировано открытое горение.

Сообщается, что пострадавших людей при пожаре нет. В пожаре погибли десять голов КРС, 11 голов — МРС, одна лошадь и свыше 200 бройлеров. В настоящее время оперативные службы устанавливают причину пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов