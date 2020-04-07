Амстердам, , 09:06 — REGNUM Главный подозреваемый по рюйнерволдскому делу Геррит Ян ван Дорстен отказывается от нейропсихологического обследования. Об этом на заседании суда в Нидерландах 6 апреля сообщил адвокат подозреваемого. Ван Дорстен и его предполагаемый подельник Иосиф Брюннер решением суда оставлены под стражей.

Адвокат, в частности, просил о магнитно-резонансной томографии для своего клиента. По его словам, Ван Дорстен настроен весьма решительно, однако почему он отказывается от обследования — сказать трудно, поскольку он не в состоянии обосновать своё решение. Ван Дорстен вследствие внутричерепного кровоизлияния потерял дар речи. Адвокат утверждает, что Ван Дорстен не в состоянии следить за ходом дела.

Ван Дорстен и Брюннер подозреваются в том, что они удерживали шестерых детей на ферме против их воли. Ван Дорстен, кроме того, обвиняется в сексуальных преступлениях против двух старших детей.