Амстердам, , 09:01 — REGNUM Королевская военная полиция Нидерландов в 2019 г. перехватила 1.487 поддельных проездных документов, что на 49 больше, чем в 2018 г. Большинство подделок было обнаружено в аэропортах, остальные — на пунктах пропуска на границах с Бельгией и Германией, или на морских границах.

В военной полиции обратили внимание на растущее количество «паспортов двойников», т. е. паспортов лиц, очень похожих на тех кто по этому паспорту пытается пересечь границу.

Среди обнаруженных подделок самую большую долю занимают греческие (200), итальянские и французские паспорта. Среди пользователей поддельными паспортами были представители 86 национальностей. Самую большую среди них составили выходцы из Турции.