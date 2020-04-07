Амстердам, 7 апреля 2020, 09:01 — REGNUM Королевская военная полиция Нидерландов в 2019 г. перехватила 1.487 поддельных проездных документов, что на 49 больше, чем в 2018 г. Большинство подделок было обнаружено в аэропортах, остальные — на пунктах пропуска на границах с Бельгией и Германией, или на морских границах.
В военной полиции обратили внимание на растущее количество «паспортов двойников»,
Среди обнаруженных подделок самую большую долю занимают греческие (200), итальянские и французские паспорта. Среди пользователей поддельными паспортами были представители 86 национальностей. Самую большую среди них составили выходцы из Турции.