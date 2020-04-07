Биробиджан, , 09:04 — REGNUM В Еврейской автономной области пожарные тушат многочисленные палы сухой травы, угрожающие населённым пунктам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

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За истекшие сутки пожарные более 40 раз выезжали на тушение природных пожаров. Наибольшее число выездов пришлось на Биробиджан и прилегающий район — более 20, в Смидовичском районе — 8 выездов, в других районах по 2−3 выезда.

«На утро 7 апреля в ходе космического мониторинга выявлено 39 термических аномалий. 10 из них — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Подразделения государственной противопожарной службы задействованы на их тушении», — говорится в сообщении ведомства.

Один из крупных пожаров в настоящее время полыхает в государственном природном заповеднике «Бастак» на площади 6 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пожар уничтожил 120 гектаров леса в национальном парке «Земля леопарда».