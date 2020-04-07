Чита, , 08:55 — REGNUM По прошествии нескольких дней со времени второго выявленного в Забайкалье случая заражения коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшилась. Как сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, помимо женщины, прибывшей в Читу из Москвы, положительные результаты на наличие COVID-19 оказались у пациентки, которая, прибыв в край из Москвы, находилась в Улетах. Таким образом, в крае официально подтверждено три случая заражения коронавирусом.

«Вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолете добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное Нерчинской из ЦРБ. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край долгое время оставался территорией, где с начала эпидемии не было выявлено ни одного заразившегося COVID-19.

После того, как коронавирусом заболел и излечился гражданин Китая (февраль 2020 года), лишь 4 апреля стало известно о новом выявленном случае COVID-19. С 31 марта регион перешёл в режим полной самоизоляции. В его рамках власти пообещали отправлять на карантин всех, прибывающих в Забайкалье граждан.

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