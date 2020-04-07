Тес-Хемский район, , 08:46 — REGNUM В Тес-Хемском районе Тувы произошёл несчастный случай с четырёхлетним ребёнком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, мальчик поступил 4 апреля в республиканскую больницу.

Врачи диагностировали у него термические ожоги предплечья и бедра колени. Правоохранители организовали проверку случившегося.

«Ребёнок, находясь дома, по неосторожности упал на казан с горячим растительным маслом, который стоял на полу», — рассказали в ведомстве по итогам проверки.

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