Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по связям со СМИ городского УМВД, они подозреваются в мошенничестве во время доставки металла в областной центр.

По версии органов дознания, мужчины организовали сайт транспортных услуг по доставке металла в Екатеринбург. После заключения контракта с организацией и загрузки продукции, они вывозили металл не в пункт назначения, а в пункты приёма и сдавали его как лом. Сыщиками установлено семь таких эпизодов хищения.

Отметим, что подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Максимальная санкция, предусмотренная инкриминируемой им статьёй, предполагает до шести лет лишения свободы в колонии.