Абакан, , 07:59 — REGNUM Обстановка с пожарами в Хакасии остаётся напряжённой, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, с начала года в республике потушено 684 бытовых пожара. Погибли 12 человек, пострадали — 11.

Зарегистрировано 93 пала растительности и 77 степных пожаров. Перехода огня на населённые пункты допущено не было.

В Ширинском районе Хакасии 6 апреля потушен первый лесной пожар общей площадью 23 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 24 марта по 24 апреля действует особый противопожарный режим.

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