Порт-Вила, , 07:43 — REGNUM Тропический циклон «Гарольд» обрушился на острова Вануату 7 апреля и принес разрушения, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что из-за штормового ветра с домов сдувало крыши, рушились телекоммуникационные вышки. Больше всего пострадала провинция Сана. Там шторм валил деревья, рушил крыши жилых домов и разрушил здание совета в Лугансвилле. Власти Вануату заявили, что приступят к оценке ущерба, когда действие циклона прекратится.

Отмечается, что циклон «Гарольд» уже направился в сторону Фиджи. В стране уже объявили тревогу в связи с приближением шторма.