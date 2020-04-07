Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Свердловской области завершились рейдовые мероприятия дорожной полиции, которые проходили с 3 по 5 апреля. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за три дня были задержаны 144 гражданина, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 128 водителей, которые не имели при себе удостоверений. Большинство из них не имели удостоверений никогда, а 28 водителей были лишены прав за нарушения ПДД по суду, но всё равно отправились в поездку.

Все задержанные будут привлечены к административной ответственности.