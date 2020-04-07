Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Мейв обнаружила полиция у берегов Чесапикского залива, передает телеканал CBS.

Тело ее пропавшего сына Гидеона пока не обнаружено. Его поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля американские спасатели прекратили поиски Мейв Кеннеди и ее восьмилетнего сына Гидеона, признав их погибшими. Они пропали вечером 3 апреля во время прогулки на каноэ в Чесапикском заливе. Саму лодку обнаружили в нескольких километрах от места, где их видели в последний раз.

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