Владивосток, , 06:18 — REGNUM Пожар уничтожил порядка 120 гектаров леса в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национального парка.

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По предварительным данным от огня пострадало порядка 2 тысяч гектаров полей, в том числе 120 гектаров национального парка «Земля леопарда». Сотрудникам парка удалось отбить наступление огня.

«Условия были очень сложными, работать приходилось практически против ветра, который достигал скорости 20 метров в секунду. Из-за этого пожар быстро распространился», — рассказал заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.

В 2019 году на территории национального парка было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье были ликвидированы два крупных лесных пожара, угрожавших населённым пунктам.