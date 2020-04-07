Мегион, Югра, , 06:06 — REGNUM Житель Югры вместо дисковой пилы от дистанционных продавцов получил мыло и памятку о гигиене во время пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть полиции города Мегиона обратился 59-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он в социальной сети «Одноклассники» увидел рекламу с выгодным предложением продажи универсальной дисковой пилы. Оформил заказ. Получил уведомление о доставке. В отделении «Почты России» оплатил доставку.

Распечатав посылку, мужчина увидел там вместо пилы жидкое мыло, детскую игрушку, массажную повязку для шеи и памятку о соблюдении мер гигиены в период распространения коронавирусной инфекции. Сумма ущерба составила 3 5559 рублей.

Лишь после горького разочарования мегионец по интернету проверил репутацию интернет-магазина по интернету. Там он обнаружил массу негативных отзывов.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).