Владивосток, 7 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Приморье два местных жителя пытались отправить в Китай золотой слиток стоимостью более двух миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.
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Как установлено следствием, в 2018 году директор компании по добыче золота незаконно выплавил из золотосодержащего песка слиток золота массой около одного килограмма. Полученный слиток предприниматель передал второму фигуранту дела для отправки в Китай.
«Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по региону удалось пресечь контрабанду, также во время обысков у злоумышленников нашли 10 боевых патронов», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье пограничники обнаружили золото в носках у жителя Липецкой области.