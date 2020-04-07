Якутск, , 05:51 — REGNUM В Якутии пойдёт под суд отбывающий срок экс-гендиректор аэропорта в Якутске Николай Местников, обвиняемый в получение взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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«С января по декабрь 2016 года бывший директор получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятки в более 3,5 млн рублей за возможность беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность в аэропорту. Уголовное дело направлено в суд», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Местников 6 августа 2019 года приговорён к 9 годам лишения свободы и штрафу в 10 млн рублей. Его обвиняли во взятках в 27 млн рублей.

Вину он на суде не признал.