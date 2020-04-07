Якутск, , 05:36 — REGNUM В Якутске по горячим следам задержали преступников, которые совершили разбойное нападение на квартиру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Трое мужчин 5 апреля ворвались в квартиру жителя Якутска и, угрожая ножом, заставили 51-летнего хозяина открыть сейф, из которого похитили пять охотничьих ружей и патроны к ним.

«Была разослана ориентировка на автомашину, на которой предположительно скрылись грабители. В течение получаса машина была обнаружена автопатрулем. Трое ранее судимых за кражу, угон автотранспортного средства и разбой подозреваемых в возрасте от 30 до 34 лет задержаны сотрудниками ППС и ГАИ», — пояснили в полиции.

Адрес потерпевшего грабителям сообщил их знакомый, который должен был им денег.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае 26 марта неизвестный избил оператора автозаправки, похитил из кассы около 50 тыс. рублей. Потерпевший получил многочисленные травмы и скончался в больнице.