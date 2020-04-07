Курган, , 04:14 — REGNUM В одной из колоний, расположенных в Курганской области, радикальный исламист, отбывающий наказание за терроризм, проводил среди заключённых запрещённую агитацию за организацию «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Он рассказывал о своём участии в боевых действиях на стороне бандформирования в Чечне. Формировал у собеседников представление о правомерности идеологии терроризма и привлекательности «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2020 году пропагандирующий терроризм заключённый должен был выйти на свободу. Однако сейчас срок его заключения будет, вероятно, продлён, так как ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.