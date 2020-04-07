Пекин, , 03:55 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли семеро человек, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Около 5:37 по Пекину 6 апреля миниавтобус протаранил полуприцеп на автомагистрали, проложенной между городом Ляньюньган на востоке Китая и Хогосом в Синьцзяне на северо-западе страны.

Семеро человек, находившихся на борту миниавтобуса, погибли на месте. В настоящее время полиция занимается установлением причин произошедшего. Подробности не сообщаются.