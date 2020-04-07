Панама, , 00:09 — REGNUM Бунт устроили заключённые, узнав о двух выявленных случаях заражения коронавирусом в одной из тюрем в панамском регионе Колон. Об этом 6 апреля сообщила газета Prensa.

Участники бунта требовали от властей освободить всех, отбывших большую часть тюремного срока. Заключённые устраивали поджоги в камерах и пытались выбить решётки на окнах.

Сотрудникам полиции удалось взять ситуацию под контроль только после применения слезоточивого газа. Информация о пострадавших во время беспорядков не сообщается. Администрация исправительного учреждения заявила, что заключённые с подтверждённым заражением коронавирусом были изолированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима карантина на территории Панамы на срок до 15 апреля. На настоящее время в стране подтверждено 1 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 54 человека скончались.

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