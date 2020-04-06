Дзержинск, Московская область, , 23:12 — REGNUM Подозреваемый в вооружённом нападении на своего знакомого был задержан следователями в городе Дзержинске Московской области. Об этом 6 апреля сообщила журналистам представитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, вечером 5 апреля на подстанцию неотложной помощи был доставлен мужчина со сквозным огнестрельным ранением из города Дзержинска. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученной раны. Раненого привёз его знакомый, которого допросили в качестве свидетеля.

По факту инцидента было заведено уголовное дело об убийстве. В ходе следственных мероприятий мужчина, проходивший как свидетель по делу, был доставлен для допроса. При проведении допроса свидетель сообщил, что это он случайно ранил потерпевшего из огнестрельного оружия во время совместного распития алкогольных напитков.

Мужчина был задержан, расследование по делу продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении на юго-востоке Москвы в районе Капотни тела мужчины с огнестрельным ранением.

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