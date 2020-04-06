Сочи, Краснодарский край, , 21:20 — REGNUM Возгорание лесной подстилки было ликвидировано спасателями на территории Лазаревского района Сочи и Туапсинского лесничества в Краснодарском крае. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство днём 6 апреля. Лесная подстилка загорелась на площади 3,5 га в Солох-Аульском участковом лесничестве. В трёх километрах от места пожара находится село Харцис 1.

К ликвидации пожара были привлечены 53 человека и восемь единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 17:40 мск. Пострадавших при пожаре нет.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю напоминает, что в регионе объявлен режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале в России пожароопасного сезона. В ряде регионов страны участились лесные и травяные пожары.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области начался пожароопасный сезон