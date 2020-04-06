Москва, , 19:54 — REGNUM Пресненский суд Москвы на одну тысячу рублей оштрафовал Иисуса Воробьева, которого задержали на Патриарших прудах во время выгуливания собаки, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

На него был составлен административный протокол по 19.3 КоАП («Неподчинение законным требованиям сотрудников полиции»).

Воробьев выгуливал свою собаку на Патриарших прудах. К нему подошли сотрудники полиции и попросили покинуть закрытую парковую зону, однако получили отказ. После чего нарушитель порядка был задержан.

Сам Воробьев себя виновным не считает. По словам мужчины, он просил полицейских дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходящей мимо женщине и не сдержался в выражениях, когда ему запретили.