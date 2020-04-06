Чебоксары, , 18:01 — REGNUM Семь человек были госпитализированы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Чувашии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 14:30 мск на проспекте Тракторостроителей в городе Чебоксары. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус Ford Tranzit, следовавший по маршруту №270 из Чебоксар в Новочебоксарск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, «подрезав» микроавтобус. Водитель маршрутки, пытаясь уйти от столкновения, наехал на столб.

В результате ДТП пострадали восемь человек, семеро из них были госпитализированы с различными травмами, один от госпитализации отказался. Среди пострадавших водитель микроавтобуса, шесть его пассажиров и пассажир Hyundai Solaris.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора водителю в Чувашии, совершившему ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибла его пассажирка.

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