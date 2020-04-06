Волгоград, , 17:54 — REGNUM Ликвидирован пожар в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели справились с возгоранием сухого камыша, огонь от которого перекинулся на жилые дома.

По данным МЧС, открытое горение было ликвидировано в 18:02 по местному времени. Сейчас на месте идёт проливка тлеющих очагов, на месте пожара развернут штаб. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на пять жилых строений, но информации о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, камыш загорелся сначала на площади два гектара, затем огонь распространился на 20 га.

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