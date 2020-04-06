Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону старшего помощника Сальского транспортного прокурора заподозрили в новом эпизоде взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

Как полагают следователи, в период с 2016 года по 2019 год подозреваемый в Ростове-на-Дону и Сальске ежемесячно получал от представителя частной охранной компании взятки в общей сумме 410 тыс. рублей за общее покровительство. Деньги передавались также дочь подозреваемого.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемого в получении взятки на два месяца. Мужчина был задержан в конце февраля 2020 года в станице Егорлыкской при получении 160 тыс. рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

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