Чернобыль, Украина, , 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.

По их информации, потушен пожар возле села Раговка Котовского лесничества.

Тушение пожара в районах поселка Полесское, сёл Владимировка, Октябрьское и Рудня-Осошня продолжается.

Пресс-служба уточняет, что в борьбе с огнем участвуют 104 человека и 26 единиц техники, включая один вертолет Ми-8.

При этом украинская Госслужба ЧС утверждает, что радиационный фон в Киеве и области остаётся в пределах нормы и не выходит за рамки естественных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля МВД Украины сообщило, что установлена личность подозреваемого, устроившего лесной пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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