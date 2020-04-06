Омск, , 17:35 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем в Омске. Об этом 6 апреля сообщает ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла в 13:45 мск на улице 70 лет Октября, напротив ТЦ Festival City. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны моста имени 60-летия Победы, допустил столкновение с автомобилем скорой медпомощи, двигавшимся в сторону улицы Дмитриева. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся набок.

При аварии пострадали водитель машины скорой помощи и четыре его пассажира. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

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