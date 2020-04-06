Калуга, , 17:33 — REGNUM Калужские полицейские задержали 19-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта 145,8 грамма наркотического вещества, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области.

Пакет с героином 40.мвд.рф

По оперативным данным, молодой человек планировал продавать наркотики с помощью тайников и специализированного приложения для мобильного телефона. У приезжего оперативники изъяли сверток с порошкообразным веществом. По результатам исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством — героином. Кроме того, аналогичное вещество было изъято оперативниками в ходе обыска. В настоящее время оно направлено на экспертизу. Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит наказание сроком от 10 до 20 лет лишения свободы.

Среди муниципалитетов Калужской области самая высокая распространенность наркомании отмечается в Калуге и Обнинске, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком, Дзержинском и Козельском районах. В 2019 году правоохранительными органами зарегистрировано 1 тыс. 355 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Их удельный вес от общего количества преступлений увеличился на 0,8% и составил 8,7%, подчеркнули в региональном управления МВД России.

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