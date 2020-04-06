Чебоксары, , 17:04 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 6 апреля, в аварию попал маршрутный автобус. В результате за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария в Чебоксарах 21.мвд.рф

Иномарка Hyundai Solaris и микроавтобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск, столкнулись по проспекту Тракторостроителей. По предварительным данным, ранения получили восемь человек: шесть пассажиров и водитель автобуса, а также один пассажир иномарки. Среди раненых детей нет.

Детали ДТП устанавливаются.

«По словам очевидцев, Hyundai подрезала маршрутку, которая при попытке избежать столкновения и совершила наезд на столб», — говорят в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ДТП с участием микроавтобуса произошло 1 января 2020 года в Красноармейском районе: в результате аварии один человек скончался и пятеро травмированы, в том числе 13-летний подросток.

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