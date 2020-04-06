Чернобыль, Украина, , 17:02 — REGNUM При сохранении существующих тенденций движения воздушных масс дым от лесного пожара в запретной зоне Чернобыльской АЭС до России не дойдёт, сообщает 6 апреля пресс-служба Росгидромета.

По расчётам информационно-аналитического центра Росгидромета, воздушные массы из района пожаров скорее всего будут перемещаться на юг и на юго-восток.

«По предварительным оценкам Росгидромета, перенос с воздушными массами загрязняющих веществ с места пожара на территорию РФ не прогнозируется», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля на Украине в зоне отчуждения и обязательного отселения, организованной в 1986 году после взрыва на Чернобыльской АЭС, произошёл лесной пожар, охвативший площадь до 25 гектаров.

Позднее, 6 апреля, украинские власти заявили, что причиной пожара стал поджог травы, произведенный одним из местных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Установлена личность предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне