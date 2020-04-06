Москва, , 16:58 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана, сбившего четырехлетнюю девочку на западе Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Республики Узбекистан», — сообщили ведомстве.

Напомним, 28 августа 2019 года автомобиль Range Rover, в Москве на дублере Минской улицы сбил мужчину с четырёхлетней девочкой. От полученных травм девочка скончалась, а мужчина был госпитализирован.

Против водителя — 34-летнего гражданина Узбекистана — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).