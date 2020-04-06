Волгоград, , 16:57 — REGNUM Горящий камыш на площади 20 га локализовали пожарные в Волгограде. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на пять жилых строений, сообщили 6 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорание сухой растительности в Тракторозаводском районе Волгограда поступило спасателям около 15:00 (местн.). По данным МЧС площадь пожара составила 20 гектаров. В 17:14 (местн.) открытое горение локализовано, огонь перекинулся на пять жилых домов общей площадью 290 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

На ликвидации пожара принимали участие 35 человек личного состава МЧС России по Волгоградской области и 10 единиц техники.

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