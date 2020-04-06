Махачкала, , 16:51 — REGNUM Две «Газели», одна из которых пассажирская, столкнулись в Дербентском районе Дагестана. Пострадали семь человек, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло сегодня, примерно в 08:30, на федеральной трассе «Кавказ». Водитель автомобиля «Газ-2705» (газель-фургон), выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с «Газ-3221» (пассажирская «Газель»), которая ехала по главной трассе.

В результате аварии с различными травмами госпитализированы водитель фургона и шесть пассажиров «Газ-3221», среди которых ребенок 2017 года рождения. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.

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